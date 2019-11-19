雙主菜便當看起來相當美味。(取自臉書)

2019.11.18新聞深喉嚨 蔡賴初選內戰刀刀見骨 綠再推「英德配」政治聯姻？

總統蔡英文高雄競總日前成立，主辦單位宣布現場湧入10萬支持民眾，網路上也流出多張號稱在小英造勢場領到的可口便當，雙主菜雞腿、排骨加上4樣菜，讓許多人跪求這款「29元」的雙主菜便當哪買?台南市議員謝龍介笑說，他要「草船借箭」，跟綠營辦同一天，在隔壁晚半小時，讓大家領完便當包子以後就過去他的場子坐。

昨晚的《新聞深喉嚨》，台南市議員謝龍介連線討論蔡造勢三寶，其中的雙主菜便當。謝龍介說，有夠豐盛，雞腿還有排骨，加菜到後來我們看了快流口水，「我現在就應該動員跟他們辦在同一天，譬如說他們今天辦在哪裡，我也辦在他隔壁，我場子辦在他隔壁，你們就過去，便當領完再過來我這邊坐就好了。」

主持人王又正大笑說，這招不錯，這招不錯!謝龍介說，「選舉這叫變化、變通。我知道他們辦活動也辦在附近，慢他半小時，你就提早去，便當包子領一領，抱歉，到龍介仙這邊坐，這雙主菜，我現在省本多利，這招叫做草船借箭，跟他們辦在一起。」

謝龍介說「這樣搞下去他們一定爽死，今天人來這麼多，4、5千，便當就準備下去，準備到後來他們6點半，吃飽了，抱歉就來龍介這邊，剛剛好。這招要跟孔明借東風。現在他們整個錢多像老爸，所有的資源都集結，所以便當也有，車也動，這樣的選舉是沒熱情。」

(中時電子報)