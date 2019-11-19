冬天的腳步近了，涼涼的風更適合出遊！來金山走走吧！鄰近大台北都會區的金山，依山傍海，擁有得天獨厚的壯闊海景及秀麗山林，也是唯一擁有海底及火山兩種溫泉的地方。但是你知道除了泡溫泉、逛老街，今年金山還多了一處期間限定的賞花秘境呢！波斯菊、金山杜鵑比美，本周六在朱銘美術館還有彩繪AR！

活動場地「彩田友善契作水梯田」（9月拍攝）。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市景觀處辦理「新北稼日蒔光─稻響花鄉」活動，與金山地區友善耕作農友合作，利用農地休耕期，種植綠肥（波斯菊）花海：同時展現金山杜鵑花鄉特色，選用在秋冬也會開花的西洋杜鵑，將杜鵑盆栽融入地景之中，創造一艘航行花海的美拍打卡花船。

表演團體「紘采樂集」將以大地為舞台展演，帶來視覺、聽覺上的精采饗宴 。（圖取自新北市景觀處官網）

遊客可以置身繽紛花田中，欣賞稻田與花海在風中搖曳的美景，與浪漫花船合影，來金山體驗不一樣的假日時光。

磺港公共浴室(黃金之湯)整修後重新開放，戶外泡腳池全天開放，可以一邊足浴一邊欣賞金山美景。（圖取自新北市景觀處官網）

這片花海秘境就位在新北市金山區陽金公路1公里處，伍母樊慈宮後方「彩田友善契作水梯田」。本周六（11/23）上午10時30分「稻響花鄉」活動將在此正式開幕，這次活動特別與在地的朱銘美術館合作，用「科技」串連起「自然」與「藝術」，推出期間限定彩繪AR。

浪漫花船定位，令人期待完工後的全景。（圖取自新北市景觀處官網）

民眾可以來活動現場索取圖紙，自由彩繪朱銘大師著名作品太極，再用擴增實境的方式呈現3D太極，與自己的創作跟花海合影。

另外活動當天還邀請到獲選為107年度新北市傑出演藝團隊─「紘采樂集」開幕表演，以大地花海為舞台，自然風光為背景，展演精彩的擊樂，要在聽覺、視覺上給大家耳目一新的感受。

一系列的有趣的體驗活動，包括互動音樂會、田間遊戲、爆米香米食體驗等等。此外，還有趣味豐富的手作體驗，自即日起開放網路預約，歡迎大家至活動網站報名參加，一起來同樂。

(中時電子報)