一名大組頭向本刊透露，總統大選賭盤早在7、8月間就啟動，賭局當然以蔡英文和韓國瑜為標的，目前賭盤多為蔡英文「讓」韓國瑜30萬票。值得注意的是，去年高雄市長選戰中，一名媒體大亨「搏歹筊」不服輸，最後賭客空歡喜一場，今年這名大亨欲捲土重來，警方已密切注意。

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雖然組頭精打細算，仍有人算不如天算的時候。去年底九合一大選，不少地方的選情大翻盤，不僅跌破了專家的眼鏡，更砸破了組頭的飯碗；尤其台中市與高雄市的選舉結果，與先前外界的民調預測有很大的差距，讓不少莊家血本無歸。

賭客「阿文」說，去年高雄市長選舉，一位媒體大亨慘輸新台幣兩億多元，「不過這位媒體大亨只是輸了面子，卻沒有慘賠，因為他是賭局背後的金主，和一個組頭合作。韓國瑜大勝，狠狠翻了賭盤，該組頭收齊了押陳其邁當選的賭金，卻在開票後人間蒸發，幾乎所有下注韓國瑜勝選的玩家，都沒拿到贏得的賭金。」此外，去年台中市長的選舉結果，也讓中部一名大組頭輸了一大筆錢，據悉，該名大組頭的「主業」是國外運動簽賭，他為了避免砸自己的招牌，選擇忍痛賠錢。

警方與調查局上周陸續破獲簽賭站與地下匯兌，讓組頭們轉為低調，避免被逮。（圖／翻攝自刑事警察局官網）

(中時電子報)