傳言「作廢BRT才能蓋捷運藍線」並不正確！台中市議員黃馨慧業務質詢時，關心台灣大道塞車及重大交通建設進度，交通局長葉昭甫證實捷運藍線部審通過，根本與作廢BRT無關。台中捷運藍線土地徵收款320億、市府如實檢討、努力解決，但2020年動工「不太可能」！各項交通建設如質、如期動工將考驗官員智慧。

黃馨慧指出，3年前交通局陸續用「廢BRT」、「禁左」方式處理台灣大道塞車問題，事實證明效果並不好。但幾10億BRT已經被作廢，機電違約、變更契約、衍生利息至今無解。之後，坊間又流傳「作廢BRT才能蓋捷運藍線」，交通局長葉昭甫說「沒有交換問題」！

黃馨慧表示，106年台中捷運藍線納入前瞻計畫，總經費1124億元，其中土地徵收費用320億元，在市庫年年用賒借彌平財政短差，要如何解決土徵問題？葉昭甫回答，捷運藍線市區3採地下化，工程深度比例影響徵收費用，檢討後價格可能降低。

黃馨慧強調，選舉到了，中央喊「國道一銜接74號道」年底動工，卻還有私人土地未徵收，民眾擔心會不會又是「煙幕彈」，而只是為了讓官員拍照，不是全面性動工。

葉昭甫指出，第二工區即沿員寶庄圳工程，確實還有土地徵收問題，這部分年底不可能動工。黃馨慧認為，102年規劃BRT六線齊發、形成台中交通路網，卻被草草作廢，如今台中捷運藍線經費龐大，將考驗市府官員施政智慧。

(中時 )