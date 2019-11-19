不分區名單被罵翻 吳敦義：蔡韓差距縮小至8％ 10:112019/11/19 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義（右）與 中廣節目主持人蘭萱（左）。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義。（張鎧乙攝） 國民黨16日召開三中全會，由210位中央委員行使不分區立委同意權，這份被評為「史上最爛」的不分區名單，台南市黨部主委謝龍介不滿被排在安全名單外，並表態考慮選黨主席，黨主席吳敦義19日表示，主席的任期是4年，是全體黨員投票產生，有志者可以參與。 黨主席吳敦義19日接受中廣專訪時表示，根據最新的民調表示，通過不分區立委名單再加上宋楚瑜參選，韓國瑜與蔡英文兩人的差距縮小到8％，而且名單是公正公開交由兩百多位中央委員投票產生，是符合民主法治的。 震撼！他驚爆韓辦內部民調 竟只差... (中時 ) #名單 #不分區 #黨主席 #吳敦義 #分區立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 沈富雄：拯救國民黨 從下架吳敦義開始 12:072019/11/15 政治 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 國民黨不分區名單出爐 張顯耀未過關 11:542019/11/16 政治 不分區名單投票被刷掉 張顯耀：會向黨提出申訴 12:192019/11/16 政治 吳敦義引眾怒 支持者鼓勵周錫瑋參選黨主席 13:022019/11/16 政治 為韓布局 謝龍介將參選黨主席選戰 14:042019/11/16 政治 吳敦義機關算盡 04:102019/11/17 時論廣場 陳凝觀怒飆吳敦義：對不起中華民國 09:432019/11/18 政治 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 07:512019/11/19 政治 政治熱門新聞 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友超驚訝！ - 政治 韓國瑜民調落後？謝國樑走訪地方發現端倪 - 政治 隨扈打臉1450！這畫面韓粉看一遍哭一遍 - 政治 韓國瑜與隨扈相擁 黃暐瀚：動人、前所未見 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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