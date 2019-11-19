國民黨主席吳敦義。（張鎧乙攝）

國民黨16日召開三中全會，由210位中央委員行使不分區立委同意權，這份被評為「史上最爛」的不分區名單，台南市黨部主委謝龍介不滿被排在安全名單外，並表態考慮選黨主席，黨主席吳敦義19日表示，主席的任期是4年，是全體黨員投票產生，有志者可以參與。

黨主席吳敦義19日接受中廣專訪時表示，根據最新的民調表示，通過不分區立委名單再加上宋楚瑜參選，韓國瑜與蔡英文兩人的差距縮小到8％，而且名單是公正公開交由兩百多位中央委員投票產生，是符合民主法治的。

(中時 )