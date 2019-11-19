台灣選舉史上利用賭盤變相「綁票」的經典案例，為已故華隆集團掌門人翁大銘。1992年，他為迴避官司，打著為數百萬散戶股民爭取權益的旗號，參選台北市南區立委，卯上同樣財大氣粗的王令麟。

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翁大銘陣營祭出簡單選舉策略，開出買一賠十的賭盤，當年翁大銘果然拿下2萬9千多票，一舉拉下王令麟，讓人見識到賭盤左右選局的威力，從此上自總統大選，下至地方民代選舉，地下賭盤與台灣選舉緊密結合在一起。

談起這次總統大選的賭盤，明哥坦言警方這次抓大選賭盤抓得很凶，「組頭不太敢張揚，影響相對有限；大選賭盤目前是北冷南熱，還沒有掀起全國性的熱潮。」

立委許智傑呼籲，投票還是要靠自己的智慧判斷，不要受到賭盤的影響，才能選出真正有能力的人選。（圖／報系資料庫）

對於外傳有人要以賭盤影響大選結果等情事，立委許智傑則說，每次大選都傳出類似消息，雖然賭盤的確是影響選情的眾多因素之一，然而，選舉的結果是候選人的條件、努力、社會情勢等眾多因素加起來的結果，不是光靠操作賭盤就能造成翻盤，「選民不要受到大選賭盤的影響，而要憑著自己的良心與智慧投票。」

國安局則表示，為了因應明年總統與立委的「二合一」選舉，國安局已成立選舉維安專案編組，並協請國安機關分別依各自業務職掌，加強掌握境外資金、對台散布消息的認知作戰、賄選、暴力，以及地下匯兌等可能影響選舉的方式，國內各治安機關若掌握證據，必定會依法加強偵辦。

國安局成立選舉維安專案編組，防範各種可能危及選舉安全的活動，並訓練保護總統候選人人身安全的幹員。（圖／黃耀徵攝）

(中時電子報)