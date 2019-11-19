香港理工大學衝突持續兩日，前立法會主席曾鈺成及港大法律系學者張達明，聯同多名中學校長昨晚進入校園，帶同一批留守校園的人士離開。張達明今早表示，估計有超過300人在他們陪同下自願離開，當中逾200人為18歲以下的年輕人。

據港媒報導，一批留守理大的人士昨晚至今晨在曾鈺成及張達明的陪同下先後離開理大，張達明表示，估計目前仍有一部分人士留守理大，至今早有約300人自願離開，當中逾200人為18歲以下，他們被警方登記身分證及拍照後獲放行，另外約100人則被警方拘捕，帶返警署。

張達明表示，外界一直擔心年輕人的安危，擔憂會出現大規模流血事件，對於有留守人士願意在他們陪同下離開，感到鬆一口氣。他亦指，在這過程中警方有信守承諾，沒有使用過分武力。

被問及警方會否向未滿18歲的人士作出預約拘捕，張達明回應指，要視乎是否有足夠證據，若只是出現在理大範圍或因為警方封鎖而未能離開，留在現場的人士或未能聽到警方的勸告及時離開，這些行為本身未有構成犯法，難以定罪。他又指，除非警方拍攝到有人投擲汽油彈，或其他犯罪的證據，否則難以檢控暴動罪。

張達明表示，如果留守在理大的人士本身沒有參與騷亂，都不屬非法集結，不過如果當中有人曾叫囂、或者鼓勵暴力等，都有機會構成非法集結。

(中時 )