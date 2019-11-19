民進黨高雄市8席立委今（19）日赴選委會聯合登記，行前大張旗鼓召開記者會，媒體大陣仗採訪。（柯宗緯攝）

民進黨高市立委劉世芳（左起）、李昆澤、趙天麟、邱志偉今天赴選委會聯合登記。（柯宗緯攝）

民進黨副總統提名人賴清德希望高雄8席立委「八仙過海」，國會才能過半。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市8位尋求連任的立委今（19）日共赴選委會聯合登記，大張旗鼓召開記者會，民進黨副總統提名人賴清德、民進黨主席卓榮泰、加油團現身力挺，喊出「8仙過海、高雄大贏」，國會才能過半，綠委趙天麟更嗆聲「要給落跑市長教訓」。

賴清德表示，這次選舉定位為守護台灣的一場選舉，一定要全心全力支持蔡英文總統高票當選連任，高雄8位立法委員尋求連任，一定要八仙過海順利成功，如果民進黨立法委員席次有過半，台灣會更有力量，蔡英文總統有實力去守護台灣民主，也可以持續推動改革，台灣得以面對的海內外的各項挑戰。

賴清德提到，日前在高雄舉辦全國第一場競選總部成立大會，有超過10萬民眾熱情參加，在那一場造勢的活動裡面，看到高雄人的覺醒，因此對高雄選情非常有信心，但也要提醒鄉親不能大意。

賴清德今天也頂著新髮型亮相，媒體問是否會帶來好氣象？他笑說，就頭髮太長，所以把它剪短，沒有什麼新髮型啦，至於選情候選人盡心盡力，全黨也要團結，只要我們多花一份力量，而我相信能得到國人多一份支持，就能贏得選戰。

卓榮泰則表示，新北市是最大的票倉，高雄市是最大的戰場，高雄8位立委參選人都是衛冕者，一定要留在衛冕者寶座，「你們都欠我一張當選證書」，未來要帶到黨中央來報到。

立委劉世芳認為，高雄是一級戰區，重中之重，「我提出來就是如果你不信任韓國瑜，請票投劉世芳」，一個落跑市長不能被信任，但政績可以做百分之百、完整的話就是劉世芳，所以請大家一定要信任劉世芳，讓她可以當選。

立委趙天麟則對選情審慎樂觀，他表示，希望投票率一定要提高，「我們跟香港的距離就是那張選票」，8仙過海不僅能抗中保台，還可給國民黨及落跑市長一個教訓，也歡迎對手盡量每一張看板都放上跟國民黨總統參選人韓國瑜的合照。

(中時 )