前教育部長吳茂昆長子吳孟真，年初被爆出名掛中研院物理所訪問學人惹議，近日又傳出吳茂昆再度出手，企圖透過個人威望與學界人脈，將吳孟真安插到淡江大學物理系擔任教授，卻未被錄取。

吳茂昆的大學及碩士班，都在淡江大學物理系就讀，並曾在1989年獲頒淡江金鷹獎，擁有傑出校友殊榮。多年以來，吳茂昆一直希望長子吳孟真也能在台灣學界具備職務，今年3月底傳出吳孟真不具教研成果，卻能在中研院物理所擔任訪問學人，當時所方雖強調吳孟真沒領薪水，爭議卻無法平息，不過近日打開中研院物理所網頁，吳孟真名字已被撤下。

一名物理學者指出，吳茂昆後來將目光轉向淡江大學物理系，並希望能透過人脈，將吳孟真安插到淡江物理系任教。而吳孟真目前在國內沒有正職工作，吳茂昆則透過自己開設的師沛恩生技公司，提供薪水給兒子。

淡江大學則表示，確有此事。今年上半年度，吳孟真向淡江物理所應徵108學年度教職，不過系方開出的職缺1人，職位是「助理教授」或「副教授」，吳孟真卻指名要應徵「教授」，經校系歷經評選過程討論後，結果是未通過排序，即沒有被錄取。

吳茂昆的政治立場鮮明，近日與前中研院院長李遠哲胞弟李遠鵬等21名中研院院士，以及近30位前大學校長，發表共同聲明，支持總統蔡英文連任。針對意圖安插兒子吳孟真在淡江物理系任教職，吳茂昆則未回應。

(旺報 )