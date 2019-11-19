學姊黃瀞瑩（右1）將到台東幫忙助選。（楊漢聲攝）

台灣民眾黨所提名的台東縣區域立法委員侯選人陳允萍，20日將到台東選委會進行登記，預定由台灣民眾黨發起人蔡璧如及台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩陪同，同時也為民眾黨在東部地區的政黨票造勢。

陳允萍創立台灣司法通譯協會，服務全國的新住民朋友們和語言不通的外國人、原住民以及聽語障人士，全國的新住民族群與家庭對他的服務熱忱是無人不知無人不曉，更曾被報章媒體封為新住民守護神，清新的形象被民眾黨看中出征角逐台東立委席次。

陳允萍表示，他今年剛好滿50，他是正港的台東人。他自幼在台東鯉魚山腳下出生、在台東長大，踏入社會第一份工作也是在台東，一直服務台東的鄉親至今已經27年，他的人生歷程全部都在台東，也奉獻給這個他所深愛的家鄉。

除了蔡璧如及學姊會來助陣外，建築師楊博宇也會親臨支持，上午11點半到台東市光明路掃街，下午1點半到選委會登記，盼能拉抬陳允萍氣勢，也希望能為民眾黨在台東開拓票源。

(中時 )