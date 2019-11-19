網紅T妹行事作風大膽，擁有魔鬼身材的她，更不吝嗇在臉書與網友分享好身材，近日曬出的工作花絮照，更是直接露出胸前兩點，也引起正反兩派網友議論，對此她則強調：「乳頭不是該羞愧的器官，是與綻放母愛的器官」。
T妹近日曬出外拍花絮照，對成果相當滿意的她驚呼：「也太美了！！根本不用修，是歐美系拍攝手法，完全運用景跟光線超讚」，不過照片中發現她直接露出胸部，雖然重點部位有用貼圖遮住，但作風可說是相當大膽，自然也引起網友議論，對此她表示過去認為女性露點是情色、羞愧，但生了小孩後反認為是美麗的部份，與綻放母愛的器官，因此便要求攝影師把露點部分留下，畢竟女人青春只有一次，千萬不要因為世俗眼光，讓我們不敢做自己。
對此網友也認同T妹觀點，紛紛留言回應：「 這是藝術，請不要把色色的眼光拿出來」、「 在亞洲刻板印象，只要露乳認為就是色情」、「 謝謝你，願意呈現最美的自己」。
(中時電子報)
#T妹
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