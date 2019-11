東北大學等組成的研究小組宣布,已從墜落地球的隕石當中,成功檢測出「糖」的分子,這很可能是地球誕生生命的部份材料。

NHK報導指出,隨著觀測宇宙空間及小行星等的技術發達,檢測出簡單的氨基酸之案例增加了,但過去不曾發現過生命中不可或缺的「糖」分子。

東北大學副教授古川善博等人組成的研究小組開發出從岩石檢測出糖的新手法,他們分析自外太空墜落到澳洲等地的3個隕石碎片時,從其中2個隕石破片中檢測出,與生命體的遺傳相關,也會變成RNA材料的「核糖」。

研究小組檢測出的核糖最多只有25ppb,非常微量,但還同時檢測出木糖和阿拉伯糖等的糖,而且從檢測出的核糖所含的碳之同位素比率得知,糖並非在地球合成,而是在外太空時就合成了。

研究小組認為,核糖可能是在超過40億年前,在變成隕石之前的小行星誕生時,因特殊的化學反應後合成的。古川表示,,「太古時代,隕石所搬運的核糖有可能是在地球誕生生命的材料之一部分。」

此研究成果19日刊載在美國科學學會發行的「Proceedings of the National Academy of Sciences, USA(美國科學學會紀要)」中。

(中時電子報)