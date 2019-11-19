洛杉基臉書。

總統蔡英文總以「台灣要贏」、「護主權、愛台灣」等口號來號召，卻自稱「喊口號不是我的風格」，讓人傻眼，自由作家洛杉基就在臉書上表示，蔡英文利用空洞的口號來凝聚仇恨心理，專騙沒判斷能力的選民。

洛杉基表示，以過去希特勒時代的納粹黨來說，當年希特勒用簡單的口號「勝利萬歲」、「希特勒萬歲」來煽動德國人的日耳曼民族主義、排外心理與凝聚力；三年前美國川普也是用同樣的方式，用「美國第一」的空洞口號，來凝聚美國白人的自大、排外與驕傲感。

而如今，蔡英文也想依樣畫葫蘆，打著「護主權、愛台灣」等空洞口號來凝聚獨派的仇中心理、排外心態；用「自由民主人權」口號，支持香港暴動，對抗港府警察，口惠而實不至，但能有效製造年輕人的「亡國感」。

口號治國、口號選舉，都是利用民粹凝聚選票的廉價手法，洛杉基警告，這對缺乏判斷能力的選民而言，依然十分有效，韓國瑜應注意這方面的影響，不要造成無法挽回的結果。

(中時電子報)