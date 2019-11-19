台灣尤努斯基金會今天邀請諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhmamad Yunus）來台演講，國民黨政府總統候選人韓國瑜、張善政，監察院長張博雅以及前行政院長毛治國都受邀出席，政務委員唐鳳也以視訊的方式致詞，表達對尤努斯的敬佩，唐鳳感謝尤努斯授權成立台灣尤努斯基金會，把他的成功經驗轉為台灣在地實踐。

尤努斯是孟加拉知名的銀行家、經濟學家，尤努斯在當地以「小額貸款」和「小額金融」的理論，創建了孟加拉鄉村銀行（Grameen Bank，也譯作格拉明銀行），給貧窮而無法獲得傳統銀行貸款的創業者貸款。並於2006年獲頒諾貝爾和平獎。尤努斯目前正在宣揚達到「零貧窮、零失業、零淨碳排放」的理念。

韓國瑜致詞時說，看到尤努斯博士，讓他心中非常感動，世界上有三種人讓我們心中充滿尊敬，慈善家、宗教家與偉大的政治家。在尤努斯博士身上，我們看到宗教家的情懷，可以幫助一億八千萬人脫貧，真的很了不起。「千年暗室，一燈即明」，在很多貧苦無依的人民心中，突然有一盞明燈可以指引著他、幫助他，尤努斯博士就是做了這樣了不起的事業。

韓國瑜表示，從媒體上看到很多辛酸、難過的事情，人們會心動但在與行動之間有巨大落差，大家往往有一顆悲憫慈善的心，但只是在心裡的情緒層面打轉，但採取行動時，卻是需要無比勇氣與毅力。尤努斯博士不但心動，也有了不起的行動，讓我們非常感佩。

韓國瑜強調，未來世界的巨大挑戰一定是層出不窮，尤努斯博士高瞻遠矚，提出的第三個願望「零碳排放」，這是從保護地球出發，消除貧窮之外，讓年輕人有工作機會，在一個乾淨的地球上，這是非常了不起，他認為，在尤努斯博士面前，我們都是非常渺小，尤努斯博士的精神值得我們去學習、效法。他再強調「世上苦人多」，希望社會各界在心動時也能採取行動幫助台灣各界需要幫助的朋友。

唐鳳在視訊中表示，尤努斯從社會底層推動經濟社會發展，幫助很多人脫離貧窮，「消除貧窮」是聯合國永續發展目標的第一項，可以看見這是多麽重要的全球議題，他積極推動社會企業，從孟加拉開始的系統解決教育問題、生態環境、性別平等平等問題，藉由社會型企業的運作模式，看到可以企業自主，也可以永續解決社會問題，期待他帶動「善」的影響力。

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(中時 )