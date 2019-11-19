館長下禮拜要去立法院開會 / 希望能將重訓、格鬥納入三軍課程，各軍區設健身房 / 館長:終於有人願意聽我講! 讓國軍弟兄再次驕傲!

網紅「館長」陳之漢日前表示願幫忙國軍肌力及格鬥訓練，卻因國人觀念偏差加上國民黨議員抹黑攻擊，讓他決定放棄。不過館長再度改變心意，今（19日）凌晨宣布，預計花2000萬元打造國軍訓練中心，就連之前遭他打趴的「吃屎哥」也跳出來力挺，表態願捐100萬元。

館長日前應立委王定宇邀約，與軍中將領開會，討論在軍中設置健身房，規劃國軍綜合格鬥、重量訓練。消息傳出後卻遭質疑「幫執政黨打廣告」、「省稅金」，讓館長灰心，10月24日在臉書發文表示決定放棄。

不過今天凌晨，館長先在臉書發文：「預計花2000萬打造國軍訓練中心，目前找場地中」，不久再發文「剛算一算訓練中心一千出頭萬就可以，不用為我操心，你們要為國家操心才對」。

館長霸氣宣言獲得眾多網友讚賞，就連之前曾單挑館長，結果不到1分鐘就被打趴在地、哭喊哀嚎的「吃屎哥」游兆霖也留言回應：「我藝人A咖綜藝咖吃屎哥 也願意捐一百萬挺！」。

(中時電子報)