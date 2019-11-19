香港理工大學（下稱理大）警民對峙持續，港警自昨（18日）晚起改採包圍戰，戰術發揮作用，至今已有逾百示威者離開校園。不過據外媒報導，昨夜近百理大示威者上演驚天逃脫記，他們從校園一座天橋溜繩索下降至馬路上，最後由接應的摩托車載走，場面相當驚險。

香港理工大學警民衝突進入第4天，港警18日改採包圍戰術，部分示威人士當晚從一座校園天橋溜繩索下降至馬路上脫逃，場面驚險。

香港理工大學警民衝突進入第4天，港警18日改採包圍戰術，部分示威人士當晚從一座校園天橋溜繩索下降至馬路上脫逃，場面驚險。

綜合香港01、路透社報導，理大警民衝突自16日起延燒至今進入第4天，示威人士佔據校園、頑強抵抗港警攻勢，期間港警朝校園內發射大量催淚彈，同時出動水炮車、裝甲車進逼，更封鎖校園附近出入口，宣布將以暴動罪拘捕校內抗議人士，企圖逼迫示威者投降。由於對峙時間拉長，校園內糧食、水電、瓦斯等資源逐漸用罄，自昨日起已有大批示威者陸續找方法逃離校園。

報導說，昨晚9時左右，示威者在今年甫落成啟用、連接理大主校園與8期校園Z座的天橋找到警方防守空檔，近百人試圖從距離馬路約6至8公尺高的天橋溜繩索下去。抗議人士沒有任何防護措施，一人攀著2至3條繩索或塑膠軟管逐漸下降，當時下方馬路上已有數十輛機車在現場待命接應，待抗議人士落地便馬上將他們載走，不過期間疑似有人手滑，直接下墜受傷，場面相當驚險。

港警在約莫半小時後便接獲消息趕赴現場，並且發射數枚催淚彈、圍捕在場人士，報導說，警方趕來前，已有近百人成功逃離。

(中時電子報)