民進黨副總統參選人賴清德18日深夜在臉書發文，痛批國民黨及國民黨總統參選人韓國瑜所帶領的國家方向是「被統一」，中華民國將真正滅亡。今（19）日早上賴清德陪同高雄8位立委聯合登記受訪時提醒韓國瑜不要昧於事實，無視大陸國家主席習近平的元月談話，所謂的九二共識，就只有一個中國原則。

賴清德今天表示，主要是韓國瑜市長希望他能將兩岸的立場講清楚，所以自己也提醒他，過去兩蔣時代是要統一中國、中華民國是存在的。

賴清德認為，如果說韓國瑜、國民黨無視於習近平在元月2日的講話，所謂九二共識，就只有一個中國原則，也就是只有中華人民共和國，並沒有國民黨所宣稱的一中各表的空間，也就是中華民國根本不存在。

他表示，如果韓市長昧於事實，沒有體認到中國的立場，他們所有帶領台灣的方向，必然是走向統一，走向統一後，中華民國勢必不存在。

另外，賴清德說，自己所主張的務實台獨，基本上就是民進黨的台灣前途決議文，也就是說台灣是個主權獨立的國家名字叫中華中國跟中國互不隸屬，也不必另外宣布台灣獨立，但台灣的前途只有2300萬人民決定，目前最重要的事情就是發展經濟、建設國家、造福人民、壯大台灣。

賴清德重申，新一代的總統一定要有能力捍衛台灣的主權跟守護台灣民主，這也是為什麼蔡英文總統跟民進黨的立委，有辦法不斷獲得國人支持。他也再批韓國瑜酸「民進黨造勢場合是在等一個便當」，這就是選舉語言，不願多做回應。

(中時 )