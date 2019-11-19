港股開低走高 漲逾200點 10:302019/11/19 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股三大指數收盤再創新高，不過外媒報導稱，有中國官員認為，美國總統川普仍未承諾撤銷關稅，對於達成貿易協議感到悲觀，消息限制港股19日升幅。港股繼18日反彈354點後，19日略為開低，恒指開盤下跌9點，報26,671點，不過大盤隨即彈升。截至10點17分，報26,896.94點，上揚215.85點，漲幅0.81％。 (工商 ) #港股 #開低 #升幅 #反彈 #日升 也許您會感興趣 推薦閱讀 港股空頭氣盛 南水大護盤 04:092019/11/15 全球財經 《港股》美中貿易現曙光，恆指開漲0.78％ 10:172019/11/15 財經 《港股》憂香港動盪，恆指單周重挫4.79％ 16:482019/11/15 財經 陸推H股全流通 衝擊港股 04:092019/11/17 話題觀察 港交所定調 阿里初期難納入港股通 18:102019/11/18 財經 阿里回歸港股 料帶動中概股跟進 04:092019/11/19 焦點新聞 港股表現差 中國基金也受累 04:102019/11/19 投資理財 《期貨》11月台指期、金融期及電子期聯袂開低 09:092019/11/19 財經 【港股賭很大1】趁低搶進 灰犀牛衝撞黑天鵝形成中 10:252019/11/19 財經 【港股賭很大2】出手騰訊澳優醫藥股 二周回漲恐成妄想 10:292019/11/19 財經 兩岸熱門新聞 走出去就是10年暴動罪 被圍理大女學生：他們沒給活路 - 兩岸 18歲以下學生不拘捕 百名學生離開理大 - 兩岸 打臉香港高院 大陸全國人大：《禁蒙面法》不違憲 - 兩岸 逾300人自願離開理大 當中多人未滿18歲 - 兩岸 上萬示威者向理大運送物資 港警深夜展開拘捕 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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