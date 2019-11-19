隔夜美股三大指數收盤再創新高，不過外媒報導稱，有中國官員認為，美國總統川普仍未承諾撤銷關稅，對於達成貿易協議感到悲觀，消息限制港股19日升幅。港股繼18日反彈354點後，19日略為開低，恒指開盤下跌9點，報26,671點，不過大盤隨即彈升。截至10點17分，報26,896.94點，上揚215.85點，漲幅0.81％。

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