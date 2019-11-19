經濟部原本聲稱台商回流投資高達7000億，昨坦承境外匯回流資金是零元，國民黨總統參選人韓國瑜痛批，這根本是用欺騙來治理國家，令人感慨；而副總統參選人張善政則補充，因蔡政府杯葛兩岸租稅協議，台商為了避免被雙重課稅，不願將資金帶回投資台灣，他質疑民進黨先前吹噓台商回流的國王新衣被點破，「海水退了，就知道誰沒穿褲子！」

民進黨說台商回流投資，但經濟部坦承目前境外匯回的資金一毛錢都沒有，韓國瑜19日上午接受媒體聯訪時表示，看到這個資料之後，就知道完全是欺騙，民進黨完全用欺騙來治理這個國家，他非常非常感慨。

副總統參選人張善政補充表示，台商沒把資金帶回來的原因，就是在大陸賺的錢在大陸被扣稅，回台灣來，還要再被扣第二次稅，也就是雙重課稅。其實，2010年8月的時候，馬政府任內已跟對岸談好兩岸租稅協議，只待立法院通過授權，就可以讓海基會、海協會簽訂協議，就可以生效，但當時民進黨在立法院雖是少數，但議事處處阻撓，2016年民進黨完全執政，對兩岸租稅協議也是視而不見，因此在雙重課稅環境之下，台商怎麼願意把台他們在大陸賺的錢帶回來？

張善政痛批，民進黨現在說，台商會把資金帶回來投資台灣，這就是國王的新衣被點破，或是說海水退了，就知道誰沒有穿褲子在游泳。

張也質疑，民進黨政府規畫很多優惠，用國內的資金吸引台商回流投資，但對韓國瑜提的學貸免利息政策就「津津摳摳」的，支持台商回台投資可以，支持年輕人發展，要的錢比前面的錢少很多，卻大小眼，由此看來，民進黨施政完全一無是處。

媒體詢問，民進黨副總統參選人賴清德說現在台灣已是主權獨立國家，就叫中華民國，韓國瑜直言「這是另一種欺騙」，他以股票術語借殼上市來比喻，認為賴清德的說法沒有真正認知到1911年孫中山先生創建了中華民國，到現在台澎金馬的整段歷史，他呼籲賴清德、蔡英文一定要對國家定位講清楚，否則又是另外一種欺騙。

韓國瑜先前造勢提到，蔡英文場合群眾在「等一個便當」，蔡英文總統昨回嗆「高雄人在等一個市長」，韓今日再反擊說，蔡總統執政3年半，說高雄在等一個市長，「但總統府在等一個良心，好嗎？」

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(中時 )