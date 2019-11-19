國民黨不分區立委名單爭議延燒，黨內傳出各派系正醞釀倒吳，詢及若明年立委未拚過半達60席，是否請辭負責，黨主席吳敦義今天受訪表示，「那不合理」，2008年113席立委席次拿86席也沒有獎勵，反問「2016年總統立委選輸，也沒有怎麼樣」，若客觀環境讓國民黨遭遇挫折，不能獨責於張三李四。

國民黨不分區名單底定後被罵翻，傳出包含中央委員連勝文、前主席朱立倫、洪秀柱、副主席郝龍斌與總統候選人韓國瑜等派系，提前醞釀劍指吳敦義的黨魁寶座，形成一股山雨欲來的詭譎氣氛。

吳敦義上午接受廣播專訪時，擘劃目前立委選舉的目標仍是60席，但因為親民黨主席宋楚瑜出線，可能影響到藍軍選票，會產生一些變化，若國民黨拿50幾席，加上包含宋楚瑜、民眾黨等泛藍友黨，形成自由民主法治的聯盟，才能推翻違法不公平的法律、預算、政策。

假使沒達到目標，是否自願退出不分區，吳敦義出示資料，表示先前尚未啟動不分區立委作業時，韓國瑜落後蔡英文15.6％，如今只差8％，這難道是不分區立委的貢獻嗎？

主持人追問是否該請辭黨魁負責，吳敦義直言「那不合理」，他說，「過去立法院113席中拿下86席，有什麼獎勵嗎？沒有啊」，後來2016年總統輸了300多萬票，立委完全顛覆只剩下35席，也沒有怎麼樣。

吳敦義說，反正就是盡其所有力量努力，全黨只要團結一致，但客觀環境，若還是讓國民黨遇到挫折，「不能獨責於張三李四」，並說2010年已經證實這樣子。

吳敦義會後受訪表示，主席任期是4年，有志者都可以參與，沒有選後搶主席問題。

(中時 )