台中市立委第7選區參選人莊子富強調，韓國瑜需要很多的助手，「莊子富要當韓國瑜最佳助手！」（盧金足攝）

前台中市長胡志強夫人邵曉鈴說，為年輕人加油，看到年輕人就有希望，希望莊子富進入國會，為台中打拚。（盧金足攝）

台中市立委第7選區政治素人莊子富，19日穿著手術服由前台中市長胡志強夫人邵曉鈴、太平百歲人瑞夫婦朱金旺、廖份、國民黨台中市黨部主委顏文正等人陪同到台中市選委會登記。（盧金足攝）

台中市立委第7選區（大里、太平）參選人人莊子富19日穿著手術服由前台中市長胡志強夫人邵曉鈴（左）陪同登記。（盧金足攝）

台中市立委第7選區參選人莊子富與支持者高喊「國瑜治國要助手，子富國會好幫手」口號。（盧金足攝）

台中市立委第7選區（大里、太平）大車拚，首次投入選戰的政治素人莊子富，19日穿著手術服由前台中市長胡志強夫人邵曉鈴、太平百歲人瑞夫婦朱金旺、廖份、國民黨台中市黨部主委顏文正等人陪同到台中市選委會登記，莊子富高喊「國瑜治國要助手，子富國會好幫手」口號，氣勢高昂，邵曉鈴說，為年輕人加油，看到年輕人就有希望，希望莊子富進入國會，為台中打拚。

「凍蒜！」莊子富與大批支持者與邵曉鈴，百歲人瑞夫婦101歲朱金旺與95歲妻子廖份到選委會登記參選立委，他表示，國民黨總統參選人韓國瑜是國民黨最強的總統候選人，現在台灣病了，政府一些政策在不利的情況之下，經濟沒成長一直在退後，包括外交、教育等問題多，大家都希望韓國瑜是最好醫生，為台灣的問題開刀，在手術過程中，韓國瑜需要很多的助手，「莊子富要當韓國瑜最佳助手！」

莊子富說，穿手術裝代表要當韓國瑜最強的後盾、最強的助手，到立法院來幫韓國瑜一起治國，幫他將台灣經濟與外交做得越來越好，向大家宣示「總統選給韓國瑜、立法院一定要過半」，如果韓國瑜當選總統，國民黨在立法院沒有過半，很多政策難推動，國民黨立委當選，也需要韓國瑜當選總統來帶領，順利推動國政。

「穿手術服，當韓國瑜最強的助手！」莊子富說，現在人民是等一個便當飽一餐，還是等一個人翻轉台灣，過去看不見的國旗，現在到處都有，「是誰把國旗找回來？是韓國瑜！」民進黨在選舉時又看見中華民國的國旗，人民已給過民進黨太多次機會，從中央到地方完全執政了，但做不好就是做不好，「難道要這樣一直被欺負下去嗎？」

莊子富強調，他看不到台灣的未來，台灣的經濟退步，一例一休造成政府、企業、勞工三輸，經濟很重要，經濟不好造成更多社會問題，他自己有兩個小孩，為他們的未來感到擔憂，屯區變的又病又窮，空氣汙染讓我們健康不起來，為什窮，經濟搞不好啊，而韓國瑜就像一位醫生，要來為這個病了很久的國家進行手術，這個過程就需要子富來幫忙，讓子富擔任韓國瑜最強的助手。

邵曉鈴說，一起來挺年輕人，讓國家有希望，推薦莊子富品學兼優，待人處世受到大家的肯定，一起來支持我們熱愛的中華民國。

莊子富競選總部主委李煥湘、國民黨台中市黨部主委顏文正指出，民進黨政府為所欲為，民不聊生，明年初選民會用選票下架民進黨。

(中時 )