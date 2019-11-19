台灣運彩單場暨場中投注場次預告(11月19日~11月26日)

1.「籃球」：提供3場場中與5場單場投注。

美國職籃鎖定快艇賽事。快艇2號王牌保羅喬治近期傷癒復出士氣大振，這支本季最被看好奪冠的隊伍本週將在主場抵抗其他球隊的來襲，分別是11/21(四)11:00東區霸主綠衫軍塞爾提克、11/23(六)11:30西區強權火箭以及下週11/25(一)10:00充滿潛力的鵜鶘，快艇目前主場戰績7勝1敗笑傲聯盟，這三場精彩戰役能否成功守住？

另外，歐洲籃壇最頂尖的賽事-歐洲籃球聯賽本週11/23(六)04:00即將上演莫斯科中央陸軍與皇家馬德里的頂尖對決，俄羅斯豪門和西班牙勁旅廝殺，不容錯過！

2.「足球」：提供13場場中與16場單場投注。

世界盃亞洲區資格賽本週進行第5輪小組賽，4連敗出線幾乎已經絕望的中華隊，週中11/20(三)仍將進行客場之旅對壘約旦，台灣運彩提供單場投注。首回合在主場中華以1：2不敵對手，客場是否有機會扳回顏面？

歐國盃資格賽最後兩天，仍有3個名額有待產生，11/20(三)E組的威爾斯對匈牙利力爭小組的第2個名額，勝方將確定門票到手，但假如踢成平手，暫居第4的斯洛伐克只要戰勝亞塞拜然，將會從後趕上搶走出線席位。D組則是3隊搶2個名額，11/19(二)愛爾蘭對丹麥生死之戰，丹麥平手即可出線，愛爾蘭則必須贏球，同組的另一張名額很可能由瑞士取得，他們最後一輪作客小組賽全敗的直布羅陀，勝望濃厚。

週末五大聯賽回歸，矚目戰役首推英超大戰11/24(日)曼城對切爾西，曼城25分排名第4、切爾西26分排名第3，但已經落後榜首的利物浦8分和9分，要保住爭冠希望，本場的勝負絕對關鍵。

日本和南韓都將在11/19(二)進行友誼賽，日本在吹田主場鬥委內瑞拉、南韓與巴西則在阿布達比交鋒。另外，南美自由者盃週日上演決賽，11/24(日)巴西名門佛朗明哥大戰阿根廷傳統勁旅河床，比賽在秘魯首都利馬一戰定生死。

3.「排球」：提供4場場中及1場單場投注。

本季南韓V聯賽實力接近，排名前三的球隊戰力都在伯仲之間，本週台灣將提供3場南韓V聯賽為場中投注。11/20(三)18:00，五連勝的大韓航空珍寶在主場迎戰OK儲蓄銀行，兩隊前次交手OK儲蓄銀行在主場直落3擊退大韓航空，易地再戰大韓航空能否報一箭之仇?11/21(四)18:00，現代資本天行者與三星藍獠牙將交手，本季三星主場戰績疲軟，至今5場賽事僅拿下2勝3敗，現代資本天行者能趁虛而入偷到一勝嗎?11/22(五)18:00，韓國電力公社將作客友利卡藍蜜蜂，韓國電力公社近兩季對戰友利卡成績是1勝6敗，加上本季進攻端效率依舊不振，這場客場戰役要奪勝實屬不易。

波蘭近年在國際賽場上的表現令人驚豔，國內最高等級的波蘭超級聯賽也同樣精彩。11/21(四)01:00，台灣運彩將提供卡托維茲交戰拉多姆的賽事為單場投注，兩隊過去3次交手都是主場球隊以直落3贏球，此戰移師拉多姆主場，近況火熱的拉多姆能延續主場贏球的規律嗎?

巴西男排今年在世界盃勇奪冠軍，其深厚的底蘊與國內聯賽蓬勃發展不無關係，巴西超級聯賽的球隊過去在世界俱樂部錦標賽也一直都有突出的表現，11/21(四)08:30，台灣運彩將提供米納斯作客雷納塔的精彩賽事為場中投注，有別於亞洲防守堅實的球風，巴西的強力排球一直被球迷所津津樂道，喜歡森巴軍團的排球迷千萬不能錯過這場精彩的賽事。

4.「冰球」：提供4場單場投注。

本週國家冰球將提供多倫多楓葉與愛德蒙頓油人的客場賽事為單場投注。

楓葉本季主場戰績是強勢的6勝2敗4和，但客場作戰時防守效率不彰，場均失球高達3.63球，戰績僅有3勝5敗。11/20(三)11:00，楓葉將先作客黃金騎士，黃金騎士本季開高走低，攻防兩端皆不在狀況內，楓葉進攻端如能正常發揮，要獲勝難度不大；11/22(五)10:00，楓葉移師亞歷桑那面對土狼，土狼本季維持一貫強勢的防守，過去不濟的進攻也漸有起色，楓葉要在客場逞威必須在防守端多加把勁。太平洋區榜首油人本週恰巧也陸續作客黃金騎士與土狼，11/24(日)11:00，油人將挑戰黃金騎士，油人過去4場作客黃金騎士都無法在正規賽取勝，此戰面對低潮的騎士能拿下久違的客場勝利嗎?11/25(一)09:00，油人轉戰亞歷桑那，進攻強勢的油人遇到防守優異的土狼都苦無對策，近4場交手進球數都被壓制在3球內，麥克大衛與德萊賽特兩名前場箭頭必須找到突破點，才有機會在艱困的土狼主場奪勝。

(中時電子報)