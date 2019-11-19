台中海線地區老化指數達86％，在經濟、照顧、健康等方面的需求更加迫切。

靜宜大學以在地連結為核心，人才培育、幸福銀髮及社會創新為主軸，並藉由創意的教學模式，打造青銀共伴、跨齡同樂的幸福生態圈。（陳世宗攝）

靜宜大學連續二年與社區合作舉辦「長青生活節」，提供長者歌舞及戲曲表演舞台。（陳世宗攝）

鷥想起2019長青生活節，為社區注入新能量，啟發更多對長者的付出及關懷。（陳世宗攝）

大學教育正在翻轉！靜宜大學透過「大學社會責任實踐計畫」（USR），與地方連結，為社區注入新能量；也啟發學習動機，以應用跨域知識，找出創新策略，累積實作經驗及即戰力！計畫主持人林家禎說，台中海線地區老化指數達86％，遠高於全市75％平均值，在經濟、照顧、健康等方面的需求更加迫切。

「學術實踐化、教學在地化」是靜宜大學USR的特色！資管系特聘教授暨USR計畫主持人林家禎指出，該校106年起，整合校內5個學院、75門課程，超過169位教師與業師，及2,699位學生，建構「幸福銀髮生態圈」計畫。

靜宜大學以在地連結為核心，人才培育、幸福銀髮及社會創新為主軸，並藉由創意的教學模式，為梧棲區草湳社區、清水區武鹿社區，及沙鹿區晉江社區，打造青銀共伴、跨齡同樂的幸福生態圈，也善盡大學社會責任！

林家禎說，該計畫結合校內資管、中文、國企、創新創業管理等系所專業師資及學生團隊，開設「文化創意與實務」、「青銀樂活之歌」微學分及「創意與設計思考」等課程，為清水區武鹿社區進行營造規劃；也巧妙將人文歷史等特色，融入於社區活動中心的「窗花」等設計，成為吸睛亮點，最特別的是為社區創作專屬歌曲，居民都能琅琅上口。

國企系助理教授兼USR共同主持人顏炘怡說，依各社區不同需求，師生為梧棲區草湳社區規劃「創意思考與應用」課程，帶領學生，規劃長者活動空間。也透過「系統分析設計」課程設計健康手環，協助蒐集運動與生理數據。還有鼓勵長者走動健身的「迴向所愛APP」、「保庇燈」及「開心菜園」等創意活動。

值得一提的是，靜宜大學連續二年與社區合作舉辦「長青生活節」，提供長者歌舞及戲曲表演舞台，並有特色餐點市集、攝影故事展等豐富節目，落實追求健康、快樂學習的願景；也培養年輕學子籌辦活動能力，達到共融目標。

創新與創業管理碩士學位學程助理教授廖啓旭說，藉由「創新與創業實作體驗」課程，希望學生將「理論」透過社區場域進行「實作」，達到「學用合一」，也能提升職場不可或缺的能力。

國企系四年級劉千慈表示，參與USR最大收穫是能透過所學專長貢獻心力；在活動中，也學習如何與長者互動交流，拉近距離，尤其聽到長者精彩的人生故事及豐富閱歷，啟發更多對長者的付出及關懷。

創新與創業管理碩士學位學程碩一黃袽貽參與「社區長者專訪─吉光片羽故事展覽」活動，她實際到武鹿與晉江社區與長者訪談，透過照片，發掘動人故事。過程中她學習台語，找出話題，讓長者敞開心胸說故事，是寶貴的經驗！

(中時 )