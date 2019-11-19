塔塔鋼鐵宣布在歐洲裁員3千人 10:412019/11/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印度塔塔鋼鐵（Tata Steel）18日（周一）宣布，將在歐洲裁員最多3,000人，因該地區鋼鐵業面臨供給過剩、需求疲弱與成本高昂的挑戰。 塔塔鋼鐵表示，當務之急在於拉高銷售高價值產品、提升效率以及減少人力成本，盼藉此改善營運。此次不打算關廠，裁員約有3分之2為辦公人員。目前塔塔鋼鐵歐洲據點包括荷蘭、威爾斯等地。 近年來歐洲鋼鐵廠商主要將市場供過於求歸咎中國生產過剩，但這個全球最大鋼鐵產地表示已進行大幅減產。 (工商 ) #鋼鐵 #歐洲 #裁員 #成本 #廠商 也許您會感興趣 推薦閱讀 餐飲受衝擊 台商多角經營減成本 04:092019/11/15 焦點新聞 群創回台投資 創單一廠商之最 04:092019/11/15 焦點新聞 戴姆勒擬裁員減人事成本 發獲利預警 08:322019/11/15 財經 避免過度依賴亞馬遜、微軟 德、法力推歐洲雲端計畫Gaia-X 04:092019/11/17 全球財經 德法輪胎大廠要裁員 04:092019/11/17 專題周報 台商做資產整併 安永：要考慮額外成本 09:432019/11/18 財經 資金回流 財長：廠商還在了解子法規 09:422019/11/18 財經 國內毛豬剩成本價 農委會：受貿易戰影響進口較多 12:392019/11/18 生活 仁武園區招商 破百廠商赴會 04:102019/11/19 產業．科技 Google等18家國際大廠 獲頒績優廠商獎 04:102019/11/19 產業特刊 國際熱門新聞 影》港警包圍理大 近百示威者上演驚天出逃記 - 國際 局勢惡化 各國航空公司大砍飛港班機 - 國際 局勢惡化 各國航空公司大砍飛港班機 - 國際 心軟了？對華為禁售寬限期 美再延90天 - 時事 影》200公升黃金！藍鯨霸氣大解放 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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