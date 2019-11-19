印度塔塔鋼鐵（Tata Steel）18日（周一）宣布，將在歐洲裁員最多3,000人，因該地區鋼鐵業面臨供給過剩、需求疲弱與成本高昂的挑戰。

塔塔鋼鐵表示，當務之急在於拉高銷售高價值產品、提升效率以及減少人力成本，盼藉此改善營運。此次不打算關廠，裁員約有3分之2為辦公人員。目前塔塔鋼鐵歐洲據點包括荷蘭、威爾斯等地。

近年來歐洲鋼鐵廠商主要將市場供過於求歸咎中國生產過剩，但這個全球最大鋼鐵產地表示已進行大幅減產。

(工商 )