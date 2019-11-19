國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷偕妻子由國民黨發言人陳以信陪同，今（19日）上午10時許前往新北市選舉委員會登記。（葉書宏攝）

國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷偕妻子由國民黨發言人陳以信陪同，今（19日）上午10時許前往新北市選舉委員會登記。（葉書宏攝）

國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷偕妻子由國民黨發言人陳以信陪同，今（19日）上午10時許前往新北市選舉委員會登記。（葉書宏攝）

國民黨新北市第一選區立委參選人洪孟楷偕妻子由國民黨發言人陳以信陪同，今（19日）上午10時許前往新北市選舉委員會登記，洪孟楷卸下黨發言人背心改披上立委參選人背心，象徵破釜沉舟正式投入立委選戰，他強調，不分區名單、區域參選人還是有亮點，值得選民信賴。

洪孟楷表示，國民黨去年打了美好的選戰，11月24日有15個縣市獲勝，明年總統、立委選舉更為重要，最近發生不少事情，也聽到基層民眾反應「不想支持國民黨」，若自己也是支持者，也會對黨憂心。

洪孟楷強調，要跟所有支持者報告，還有許多優秀的年輕朋友、區域參選人在打拼，也有亮眼的不分區名單陳以信，區域、不分區立委參選人仍然還是有亮點，未來會持續努力、加油。

洪孟楷呼籲，即使現在對黨有失望，但請不要離開、不要氣餒，請持續關注，未來會努力用心，要讓民眾知道國民黨不分區名單、區域參選人絕對能獲得選民認同、信賴。

陳以信表示，洪孟楷是非常優秀的年輕人，國民黨需要專業、優質的年輕人，讓他進入立法院為民服務。

(中時 )