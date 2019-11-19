國民黨正副總統參選人韓國瑜、張善政今（19）日一同參與台灣尤努斯基金會的2019社會型企業東亞年會，韓國瑜痛批民進黨欺騙借殼上市，呼籲賴清德院長跟蔡英文總統要對定位講清楚，並強調總統府在等一個良心。

賴清德日前稱台灣已經是主權獨立的國家，名字叫中華民國，跟中國互不隸屬，執政後不需要宣布獨立，並嗆國民黨與韓國瑜把國家帶往統一，韓國瑜回擊痛批，這是另外一種欺騙，所謂台灣是主權獨立國家名字叫中華民國，股票術語叫借殼上市，這不是真正認知的1911年孫中山先生創建的中華民國，到現在台澎金馬，呼籲賴清德院長跟蔡英文總統一定要對定位講清楚，否則又是另外一種欺騙。

針對蔡英文總統說高雄在等一個市長，韓國瑜也強調，蔡政府執政三年半，說高雄再等一個市長，但是總統府在等一個良心。

此外經濟部原本聲稱有回流七千億台商資金，結果打臉說境外資金根本是0元，韓國瑜痛轟，民進黨完全用欺騙治理國家。副總統參選人張善正表示，台商沒有把資金帶回來是因為，在大陸賺的錢在大陸被扣稅，回台灣還要再被扣第二次稅，雙重課稅，其實2015年8月的時候，在馬政府任內已經跟對岸談好了兩岸租稅協議，只待立法院通過授權就可以讓海基會海協會通過這協議生效，2015年的時候，民進黨在立法院雖然是少數，可是處處阻撓，2016年民進黨在立法院已經過半，但還是對兩岸租稅協議視而不見。

張善政說，在這雙重課稅情況下，台商怎麼可能願意把在大陸賺的錢帶回來，民進黨現在說台商會把資金帶回來投資台灣，這就是國王的新衣被點破，或是海水退了就知道誰沒有穿褲子在游泳，所以民進黨政府就規劃了很多優惠，用國內的資金來做搭配，用台商角度不把大陸的資金帶回來，因為會被雙重課稅，所以先用台灣的資金來投資，造成今天這個結果，海外回來的錢都沒有，回台投資的錢都是我們國內的錢。

張善政也強調，「並不反對用國內的資金吸引台商回來投資，但是做這事情的時候，請蔡政府想想看，你用多少錢去吸引台商回來投資，我們提的學貸這事情就精精摳摳的，支持台商回台投資，可以，可是你支持年輕人發展，要的錢比前面的錢少很多，這就是大小眼，民進黨的施政完全一無是處。」

(中時 )