印度採購S-400 巴基斯坦頭大了

雖然美國軟硬兼施，傳出願以「薩德」（THAAD），愛國者3型（Patriot PAC-3）飛彈防禦系統，甚至F-35為交換條件，力促新德里別買俄羅斯S-400防空系統，否則可能面臨制裁。

不過，據半島電視台（Al Jazeera）報導，俄羅斯技術國家集團（Rostec）總裁車梅佐夫（Sergey Chemezov）18日說，在雙方2018年10月簽署50億美元（約1,526億台幣）的協議後，印度至今已預付了8億美元（約244億台幣）。

車梅佐夫說，雙方正在談判，而合約將在2025年執行完畢。雖然美國威脅將制裁印度，但新德里仍指望能獲得豁免。新德里國防分析家蘇克拉（Ajai Shukla）說，這是很有可能的。他指出，美國多少已暗示，可能放行，不太可能會因為這就制裁印度。

長久以來，俄羅斯一直是印度的主要軍武供應國，據斯德哥爾摩和平研究所（Stockholm Peace Research Institute，SIPRI）統計，印度進口的武器中，共有62％是來自莫斯科。

(中時電子報)