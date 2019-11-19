國民黨不分區立委名單底定爭議延燒，黨主席吳敦義今天表示，「絕對公正，沒有任何私心」，不分區立委提名兼顧國民黨沙漠地帶，如「反抗軍揭竿而起」，未來採「區塊作戰」，既然已被提名就沒有後顧之憂，未來要出錢出力。

此次不分區立委名單被形容成「史上最爛」名單，外界質疑提名人選與吳敦義夫婦淵源頗深，吳敦義上午接受廣播專訪時駁斥，強調「通通不是」，有人說車宜靜是他太太的閨密，「其實我太太根本不認識這個」。主持人詢問車有參加社團組織，吳回「有啊，我只是不認識而已」。

吳敦義表示，不分區立委要彌補區域立委的漏洞，比如嘉義、屏東、台南等藍營沙漠地區。但外界評論年齡偏長，吳說自己沒有計算，囊括30、40、60幾歲的人選。

吳敦義說，接下來分成北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南等「區塊作戰」，既然不分區立委已經塵埃落定，就沒有後顧之憂，要出錢、出力，「不要讓總部辦活動還要出10萬、20萬，不管是10萬、20萬、5萬、8萬就自己吸收，太大的錢當然沒辦法。

詢及此份不分區名單體現的價值？吳敦義直言「絕對公正，沒有任何私心」，提名程序經由審核小組送請中常會、中全會秘密投票選出，「完全不是一個人或幾個人的決定」，完全是「最公開透明」，比過去做不分區程序過程更完全公正許多。

吳敦義不斷重申自己並不感到委屈，是全體黨員選出來的黨主席，也在每個場合大聲疾呼韓國瑜要贏、立院衝過半，不分區立委已經產生，要補足過去沒有執政的縣市，如同「反抗軍揭竿而起」。

(中時 )