民眾黨今（19日）不分區立委名單出爐，其中新光吳家公主、新光人壽副總經理吳欣盈則名列第7，再度引發熱議。新光金控董座吳東進大女兒吳欣盈，一直是金融圈「話題女王」，當年她和李紀珠掀起兩個女人戰，以及與前夫、華南銀行副董事長林知延的童話婚姻破滅，都是鎂光燈焦點，過程宛如八點檔灑狗血劇情般精彩， 也成為外界茶餘飯後的話題。

時間回到2016年，吳東進為挽救新光金的業務，端出千萬年薪重金挖角前台灣金董事長李紀珠救援，但李擔任新光金總經理後，吳欣盈不斷質疑李的薪酬與KPI（關鍵績效指標）等問題，就此爆發「兩個女人的戰爭」。

吳欣盈的個性嗆辣火爆，當時傳出兩人經常在董事會上激烈爭吵，吳不爽李紀珠控管不好，造成公司虧損，甚至曾嗆李，「妳的年紀都可以當我媽媽了。」期間多次傳出李紀珠請辭，但都被吳東進慰留，之後李轉任新光金控副董事長，但與吳欣盈的心結仍在。

另外，吳欣盈與華南銀行副董事長林知延，於2011年的王子與公主童話婚，不到2年就破滅，打了5年離婚官司，今年1月二審逆轉改判准離，兩人婚姻關係確定畫下句點。

當時吳欣盈在臉書抒發心情，自曝不願離婚的原因是，她已經接受人工受孕，「有7個小生命」在等著她，最大的心願，就是希望還在醫院冷凍庫裡的胚胎，能有被孕育完成的一天。一旦離婚，依法就必須強制銷毀胚胎，當媽媽的夢想將就此破滅。

吳欣盈這次被民眾黨名列不分區立委第7，先前傳出因財團背景卡關，但其實是，吳家內部出現雜音，新光公主能否入國會仍是未知，從不缺話題的她，再次在年底選舉軋上一角。

(中時電子報)