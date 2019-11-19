「第一名模」林志玲6月宣布情定「放浪兄弟」成員AKIRA，前天帶著另一半回台南老家進行嫁娶儀式並宴客，雖然僅是席開12桌的溫馨規模，但志玲姊姊婚禮受到外界高度關注，現場也擠得水洩不通，台灣媒體更是全程轉播報導，讓外界直呼這根本是「皇室婚禮」規模等級，而對於林志玲一改過去低調作風，選擇風光出嫁，有網友在PTT問卦「志玲姐姐是不是大爆發？」，引發眾人熱議，從女神過去的情史及上談話節目的片段，推斷出理由，讓網友一面倒心疼，直呼她值得這樣的婚禮。

有網友上PTT發問，表示志玲姊姊婚禮高貴、隆重，辦得可說是轟轟烈烈，而有鑑於她之前跟言承旭多年糾結的舊情讓人印象深刻，如今選擇高調出嫁，網友好奇是不是女神長久累績的怨氣，「一次給它大爆發」，不少人認同這樣的看法，覺得志玲姊姊過去內心真的是太壓抑了。

有網友表示，其實貴為「第一名模」的林志玲過去曾在節目中坦言，對於「花瓶」形象感到困擾，腦中有一個空間「好想把那個花瓶…砸碎砸碎砸碎！」，在模特兒、主持人及演員三個身分中，她最偏愛演員，因此對於被質疑是花瓶，女神對此苦思許久，要不陷入痛苦的輿論深淵，要不背負流言繼續打拚，事實證明她選擇了後者，可見對自我的要求與壓抑，而也有網友認為，林志玲嫁得風光，爸媽想必開心，她其實是盡孝，可見在人生大事裡，志玲姊姊仍是處處展現體貼溫暖的一面。

(中時電子報)