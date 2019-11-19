NBA前總裁大衛史騰在接受《The Athletic》記者麥克李的訪問時表示，主政NBA時期最大驕傲就是改變了NBA生態，同時也創造了詹姆斯、杜蘭特與史提芬柯瑞等超級巨星。

大衛史騰在1984年接替歐布萊恩成為NBA總裁，直至2014年卸任，主政NBA長達30年，在他的國際觀推動下，NBA打開全球市場，躍居成全世界最受歡迎的運動種類，也NBA球員如今能夠賺飽荷包，有很大的功勞要歸功於史騰。

大衛史騰在入主NBA的時候，全球最有名氣的超級巨星只有「籃球之神」喬丹，當他卸任的時候，全球最有名氣的前十大運動員可以和到詹姆斯、杜蘭特、史提芬柯瑞的身影。

談到擔任NBA總裁30年的漫長歲月，大衛史騰表示，創造一個品牌是需要經過一段很長的時間，很高興能擦亮NBA這塊招牌，讓它成為全世界最頂尖的名詞。

大衛史騰說，現在的NBA球員和以往有著很大的不同，目前的NBA球員積極參與商業活動，甚至還能創造屬於自己的品牌價值，球員在球場上努力展現自己的球技，也能在場下塑造自己的良好形象，聯盟因而獲得龐大的轉播權利金，球隊取得豐碩金錢，球員也能得到令人羨慕的簽約金，這是相輔相成的最大利益效果。

根據統計，在大衛史騰主政的初期，湖人的價值僅有4.47億美元，2014年他交棒的時候30支球隊的身價漲了好幾倍，今年夏天蔡崇信花了35億美元買下籃網，創下全美四大職業賽會記錄，如此豐碩的成果背後都有著大衛史騰的影子。

(中時電子報)