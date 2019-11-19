王不見王？ 韓剛走郭隨後到 11:162019/11/19 中時 張薷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海創辦人郭台銘現身後進場，聆聽諾貝爾奬得主尤努斯博士演講。（張薷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨正副總統參選人韓國瑜、張善政今（19）日一同參與台灣尤努斯基金會的2019社會型企業東亞年會，韓受訪完前腳剛走，鴻海創辦人郭台銘現身後進場，聆聽諾貝爾奬得主尤努斯博士演講，2人相差半小時刻意錯開，王不見王。(圖文／張薷) (中時 ) #年會 #鴻海 #創辦人 #社會 #企業 也許您會感興趣 推薦閱讀 百億銀彈到位 鴻家軍5G／6G概念股勁揚 04:092019/11/15 證券．權證 網路商品狂銷秘密 19日解析 04:092019/11/15 產業．科技 單周最多！中小企業8家總投資逾28億 15:522019/11/15 財經 華夏專題競賽 逾百名學生飆創意結合理論與實務 22:272019/11/15 生活 港純網銀備戰 鎖定年底爭霸 04:092019/11/16 焦點新聞 線上法說宣布 讓股東分享經營成果 臺企銀 明年擬辦公募現增 04:092019/11/16 金融．稅務 兩岸青創三大基地 落戶湖南株洲 04:102019/11/16 兩岸要聞 內政部拚遍地開花 5萬人以上鄉鎮 都要建社會住宅 04:092019/11/17 財經要聞 八行庫中小企業授信 破16萬戶 04:102019/11/18 財經要聞 中企處邀專家 分享南向致勝關鍵 04:102019/11/18 投資理財 政治熱門新聞 這件事露了餡 網：吳敦義政治生命將結束 - 政治 街頭民調不夠看！她驚爆「計程車民調」 韓支持度嚇死小英 - 政治 分析韓蔡最新民調 蔡正元發現罕見現象！ - 政治 隨扈打臉1450！這畫面韓粉看一遍哭一遍 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友超驚訝！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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