國民黨正副總統參選人韓國瑜、張善政今（19）日一同參與台灣尤努斯基金會的2019社會型企業東亞年會，韓受訪完前腳剛走，鴻海創辦人郭台銘現身後進場，聆聽諾貝爾奬得主尤努斯博士演講，2人相差半小時刻意錯開，王不見王。(圖文／張薷)

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