春節機票走勢圖。（易遊網提供）

春節將至，不少民眾計畫出國跨年，2020年春節買氣較今年成長三成，前三大熱門景點為東京、大阪、曼谷。票價部分，大阪機票略漲1500元，而日本二線城市福岡、名古屋則約便宜1500元至3000元；曼谷便宜2500元，均是春節旅行好選擇。若要至東北亞、東南亞的旅客，建議可在除夕前2到3天出發，最多可省8000元票價。

2020年春節假期長，自1月23日小年夜至29日共有7天假期，再請兩天假可有11天假期，民眾出國意願因此激增。易遊網指出，2020春節十大熱門航點為東京、大阪、曼谷、首爾、沖繩、洛杉磯、福岡、新加坡、名古屋、上海。由於假期較長，民眾出國天數也增加1至2天。

易遊網表示，國人春節出國目的地仍以日本最多，東南亞部分則以曼谷、新加坡最熱門，今年買氣增幅均高於三成以上。此外，越南是近一、兩年爆紅的旅遊目的地，包括胡志明市、河內，均擠進前20名。

且由於越南的航班機位均有增加，其中河內買氣約增一倍。而「東方夏威夷」峴港有直飛班機後，旅客也逐漸變多，春節直飛票價最低1.7萬元，相當適合喜歡享受海島度假氛圍的旅客。

易遊網指出，2020春節出國需求多，若要購買相對便宜的票價，應避開1月24日（除夕）、25日（初一）兩大最貴時段，若要至東北亞、東南亞旅遊，提前2天出發，票價最多可省8000元；歐美紐澳加則是26日（初二）至28日（初四）間出發最便宜，與除夕、初一票價落差近2倍。

(中時 )