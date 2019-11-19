苗栗三灣鄉一名70歲老翁，本月15日上午到三灣鄉龍崀頂步道散步後突然音訊全無，家屬報警搜尋多日未果，救難人員在搜尋四天後，發現老翁屍體竟然卡在一處深達180公尺的溪谷懸岩上，死因相當離奇。

據了解，該名老翁獨居在三灣鄉，平常都會有散步的習慣，15日上午，他前往龍崀頂步道運動，之後就失去蹤影，當天晚間住在外地的妻女多次打電話發現無人接聽，於是請鄰居到住處查看，發現老翁沒在家，於是報警協尋。

大批警消人員確認老翁當天是在龍崀頂步道散步，於是沿著溪谷來回搜尋數十公里，連續多日都無所獲，直到昨天在進行地毯式搜尋時，才隱約看到老翁身軀卡在中港溪流域三和大橋與三灣大橋間一處懸岩上，由於懸岩距河床深約近180公尺深，警消利用接力垂降方式，將死亡老翁下放至河床後運出。

由於老翁已明顯死亡多時，警方不排除失足跌落山崖後，卡在岩石上時未能及時獲救，但因死法離奇，確切死因仍待進一步相驗調查釐清。

(中時電子報)