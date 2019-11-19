自稱喇嘛涉性侵 潛逃大陸13年遭遣返 11:212019/11/19 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男子楊鎬自稱是喇嘛，他被控在2004年假藉討論宗教性侵2女，犯案後他獲交保逃亡到大陸，前年大陸公安發現他違法滯留遣送回台，他性侵2女部份高院依強制性交罪將他判刑5年。可上訴。 另外，楊鎬性侵2女前與一名女性友人去酒館飲酒，事後佯稱開車送對方回家，卻將車門上鎖後加以性侵，高院日前依強制性交罪將他判處3年4月徒刑。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時 ) #性侵 #大陸 #喇嘛 #楊鎬 #強制性交 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸增產稀土創2年新高 外媒：壓制外國稀土產業 00:222019/11/15 兩岸 體育惠台 陸：有所求必有所應 04:092019/11/15 話題觀察 西進開大門 兩岸體育人動起來 04:092019/11/15 話題觀察 紅杏出牆鬼扯被性侵還投訴媒體 人妻吃誣告 19:552019/11/15 社會 陸經濟多元穩定 不怕打貿戰 04:092019/11/16 話題觀察 路透：陸續購美農產品 盡管貿易協定仍存不確定性 09:272019/11/16 兩岸 惠台依舊是政策主軸 04:092019/11/17 論壇廣場 性侵13歲混血少女 林依晨前男友聲請再審遭駁 09:032019/11/17 社會 表舅玩不倫刺槍 竟衝刺姪女屁股縫 09:582019/11/17 社會 聯結大陸台商 國民黨責無旁貸 04:102019/11/19 論壇廣場 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 老翁健行失蹤 懸空在180公尺懸崖中亡 - 社會 女大生推門約吃飯 T室友手在張開大腿間... - 社會 館長2000萬造國軍訓練中心 吃屎哥喊捐百萬 - 社會 應酬中離場…主任帶女幹部回辦公室「辦事」不幸爽死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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