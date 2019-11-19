男子楊鎬自稱是喇嘛，他被控在2004年假藉討論宗教性侵2女，犯案後他獲交保逃亡到大陸，前年大陸公安發現他違法滯留遣送回台，他性侵2女部份高院依強制性交罪將他判刑5年。可上訴。

另外，楊鎬性侵2女前與一名女性友人去酒館飲酒，事後佯稱開車送對方回家，卻將車門上鎖後加以性侵，高院日前依強制性交罪將他判處3年4月徒刑。

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(中時 )