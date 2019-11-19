司改會議委員、臺大法醫學研究所教授李俊億表示，許多司改決議都在官僚之下簽結，事後司法科學沒落實也結案，若不設常設監督組織，司改國是會議決議就是空的。(朱真楷攝)

蔡政府司改國是會議結束已逾2年，「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」今召開記者會直言，會議結束後仍有諸多改革未完成，未來4年走向莫衷一是，司改委員謝明珠更以「無感」2字形容會議結論未被落實的現況，呼籲設置常設機構監督推動。

蔡政府上任後宣示，為呼應社會對司法改革的期待，由總統府主導司改國是會議，歷經6次籌委會，5個分組組別、40場會議後，於106年8月由蔡英文總統親自主持總結會議，並於9月由總統府發布成果報告書。

但隔年8月，「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」就針對司改結果提出3項質疑，分別是不遵照決議精神，拖累改革；決議執行效率不佳，欠缺改革決心；決議已執行，但改革力道不足。如今再隔1年，問題遲而未解，該聯盟在總統大選前夕再度對政府提出不滿。

曾任司改國是會議委員的東京語文學院副院長謝明珠表示，蔡政府當初發起司改國是會議時立意良好，大家一片叫好，找了很多「非法律人」參與，可能當時就是因為覺得需要透過人民的力量，讓法官、檢察官能卸下本位主義進行改革。

但謝明珠指出，實際上，今天她來參加這場記者會的目的是想要表示，當初讓「非法律人」把人民意見傳進司改會議，但最後總結會議有把這些意見加入討論嗎？

「我們希望落實的司改是要讓人民有感」，謝明珠說，實際上司改會議結束後對弱勢的主題，與其它人民關心的議題都讓人感覺到沒有任何的落實，「簡單2個字就是非常無感，我很有這樣的感受，身為委員，這麼嚴肅的問題希望能被落實。」

同是司改會議委員的臺大法醫學研究所教授李俊億表示，許多司改決議都在官僚之下簽結，事後司法科學不僅沒落實也結案，如果不設置常設性的監督組織，司改國是會議決議就是空的。

李俊毅說，程序正義很重要，而科學證據在司法審判上也同樣影響公正性，這是司改很重要的一環，希望總統應該在司改議題上有所承諾。

法律扶助基金會執行長周漢威則說，司改會議做出許多決議，在對勞工與新住民也提出諸多保護措施，但實際上，後來司法面對弱勢者到底提供了多少具體保護？

周漢威舉例，以刑事判決來說，到底有多少司法書類被翻譯成外籍當事人能看得懂的語文？即使過去監察院已提出3份監察報告要求司法文書要做通譯的檢討，但光是文書翻譯迄今都沒看到任何進展。

周漢威強調，在司改會議後，哪些機關要提出對應政策、辦理期程需要多久、要花多少預算、投入多少人力，這些目前都有所欠區，所以政府確實需要透過常設監督機制監督，才能讓人民對司改結論有感。

因此，民間司改基金會董事長林永頌表示，在選前該協會呼籲各黨總統候選人應承諾在總統府下設置全國性常設機構，且成員應有過半數民間成員及非法律人，實際推動司改；同時，各候選人也應提出司改白皮書，內容應以提升人民對司法信賴及保護司法弱勢者處境為首要。

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(中時 )