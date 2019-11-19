海裕芬和林志玲好交情超過15年。(圖／翻攝自臉書海裕芬)

海裕芬曝光林志玲私密影片。(圖／取自海裕芬臉書)

林志玲和AKIRA的世紀婚禮已圓滿落幕，不少賓客也曝光當天的影片，讓大家一探婚宴的過程，和林志玲相識超過15年的海裕芬，也分享女神微醺畫面，讓網友都直呼好可愛，並見證到兩人的好感情。

在曝光的私密影片中，看出的兩人都有點微醺，海裕芬先告白：「對人家來說林志玲是女神，但對我來說是某種程度的家人，謝謝志玲姐姐曾經這麼愛我，她也應該是在演藝圈對我最好的人，在她面前我都會很任性、很發瘋」，這時一旁林志玲也秒回：「對，像個孩子。」

林志玲也接著說，「因為她自己的任性離開了我，可能這次突然發現自己做錯了...恩沒關係我們人都有做錯的時候，我們原諒彼此，然後我們會找到彼此的愛好嗎？」海裕芬趕緊狂喊「我哪有？」閨密間的鬥嘴，看得出她們的好交情，也讓大家見識志玲姐姐不同以往虧朋友的模樣，讓網友直呼她們太可愛。

海裕芬也透露，她用很破的日文叮嚀AKIRA「我的小姊姊什麼都好，就一點不好，就是忘了對自己好，如果她又忘了照顧自己，請幫我們照顧她！麻煩您費心了，但如果您沒做到，恁就哉係啊啦（你就死定了）！」而AKIRA也跟她說「妳是志玲的妹妹，那也是我妹妹」，讓海裕芬超感動，「被有軋次（guts）的男人保護真的好爽」。

(中時電子報)