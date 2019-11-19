日前1位家住大里區80多歲的陳姓老婦人一早就騎著電動自行車出門沿路撿拾資源回收到太平，正中午時分疑似血糖過低，又人生地不熟的就迷路呆坐在路旁，太平派出所員警獲報前往，見老婦人臉色發白，趕緊提供一杯飲料解渴，老婦人不知道自己名字及住家，機警的員警發現電動自行車有貼著出售店家電話，循線找出登記家屬電話，再經人臉辨識系統確認無誤，順利助婦人返家，家屬非常感謝警方熱心為民服務。

太平警分局太平派出所警員陳稚允、簡瑞毅日前中午12點多執行巡邏勤務，接獲民眾報案稱「住家外有一位老婦人坐在騎樓下疑似迷路，請警方協助。」員警立即到場瞭解，老婦人虛弱的表示自己叫阿霞且家住大里，惟對詳細個人資料均不太清楚，員警見老婦人臉色發白、嘴唇乾裂，附近店家也熱心提供一杯飲料給婦人解渴

這時眼尖的女警發現婦人騎的電動自行車有出售店家的電話，經電話洽詢找出登記的家屬，另透過人臉辨識系統確認婦人身分無誤，隨即聯繫家屬前來。

婦人的女兒表示，母親跟胞弟一起住在大里，最近因年邁有些失智現象，本身家境小康，經濟狀況尚可，有跟母親說不要再撿拾回收，惟拗不過母親的堅持，這次好在沒發生意外，會多留意她的起居及動態。

太平警方持續呼籲民眾，家中如有高齡長者或失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )