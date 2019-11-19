高雄市家長協會等團體今天在教育部門口陳情，要求不當性教育退出校園。（林志成攝）

小學性教育是否適當，再度引發對戰！民進黨立委蘇巧慧等人今天到教育部大廳翻閱所有小學教科書，確定沒有不當的性教育內容，並呼籲家長不要被謠言所騙；不過教育部外卻同時有一批家長來抗議，要求不當的性教育退出校園。

在教育部一樓大廳，正展示39本國小教科書，一般民眾也可前往翻閱，以檢視性教育的內容。民進黨立委蘇巧慧、李麗芬、呂孫綾及數位家長今天前來參觀，他們認為國小教科書沒有不當性教育內容，也為教育部打氣。

李麗芬表示，她兒子現在是小學四年級，放學回家會跟她討論性及器官等方面問題，也知道長大後會出現什麼樣的特徵。昨天晚上兒子在洗澡時，她說「你的肩膀愈來愈寬了」，兒子回答：「我還沒有夢遺，尚未進入青春期。」

李麗芬翻閱小四教科書，發現裡面教的內容是青春期性的特徵及如何保護自己身體，她認為教科書提供給她兒子正確的性觀念，協助面對即將來的青春期。

蘇巧慧則說，小六下學期的教科書是教「青春進行曲」，告訴學生受異性吸引時，如何與他們互動。她要特別告訴所有的阿公阿嬤，教科書裡面是教如何與「異性」往來，沒有提到「同性交往」，大家請放心。

不過同一時間，在教育部門口，高雄市家長協會理事長洪志和也號召10多位家長召開「檢討過去，面對現在策進未來，教育部加油」記者會，他們要求不當性教育要退出校園。

洪志和說，不適齡的《青春水漾》影片進入10多間小學，約3000位學童看過，這個傷害，教育單位檢討補救了嗎？即使是最近，也有高中代課老師在課堂上播放同志影片，並告訴學生：「立法院已通過同婚法令，你們如果不想生小孩，可以去同婚。」

對於過早性行為，同為家長的長庚科大護理系副教授趙國玉說，以醫護角度來看，兒童生殖器官與認知心理發展都尚未成熟，造成的影響與傷害與成人不同，因此不宜鼓勵過早教導進行性行為上的探索，以保有兒童健全的性健康。

(中時 )