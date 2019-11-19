知名主持人鄭弘儀近日在節目中自爆，10年前因7條官司纏身，曾罹患焦慮症，發病時會嚴重手抖，坐也不是、躺也不是，渾身都不舒服，好不容易克服心理障礙去看精神科，吃了9個月的藥才痊癒，沒想到後來又再度復發，講到激動處還淚灑攝影棚。

鄭弘儀日前在《新聞挖挖哇》節目中指出，10年前曾罹患焦慮症，當時身上背了7條官司，被很多人攻擊，還要扛節目收視率，他私底下在辦公室焦慮到手抖，發病時坐也不是、躺也不是，全身都不舒服，但是上節目還是得談笑風生，他坦承「真的是所謂的雙面人」。

鄭弘儀說，當時因為精神上出問題，一度想請2周的假，但老闆擔心他卸下主持棒反而會引起外界注意，因此只好繼續硬著頭皮上，讓他焦慮症加重，後來好不容易克服心理障礙去看精神科，吃了9個月的藥終於痊癒，但後來又爆發飆罵馬英九事件，讓他再度復發。

鄭弘儀自曝，9年前因為在輔選場合中演講時，以三字經飆罵前總統馬英九，引發軒然大波，遭所有節目群起圍攻了10天，當時蔡英文曾問候他還好嗎？鄭弘儀則說：「感覺就像在羅馬競技場裡面，放了10隻狼來咬我，我擋了這隻狼，可是還有9隻在我背後咬」，後來是發生了更大的新聞將此事蓋過，那些狼才散掉。鄭弘儀感嘆，身為公眾人物，必須強大到有辦法抵抗壓力，才能站上那個舞台。

(中時電子報)