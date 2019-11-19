交通部鐵道局今日公告「台灣桃園國際機場聯外捷運系統A19站（桃園體育園區站）商場標租案」，租賃年期為20年，優先訂約以一次為限，期間不得超過10年。該案採公開標租方式辦理出租，由得標人執行本案標的經營管理，且須負責該案經營所需的裝修作業與租賃期間維護管理工作。鐵道局指出，該案鄰近機場捷運，交通便利，未來商機無限。

鐵道局指出，該案標的位於桃園國際機場聯外捷運系統A19站（桃園體育園區站）旁，基地周邊已完成多項重大公共建設，除了已開發營運之華泰名品城購物中心、桃園國際棒球場外，未來預計尚有亞洲矽谷中心、桃園會展中心、觀光旅館及桃園市立美術館等重大建設進駐，藉由各項重大建設群聚之效益，將帶動整體區域發展。

鐵道局表示，該案標租商場範圍包含地上1層至地上7層之商場空間及其地上1層(機車位334席)、地下2層(汽車位190席)、地下3層(汽車位243席)之商場停車空間，合計面積約17192.91坪，其中地上3層與機場捷運桃園體育園區站連通，交通十分便捷，未來商機無限。

鐵道局表示，該案投標須知及其相關附件之詳盡內容，可於該案公告期間逕自交通部鐵道局網站之「最新消息」中下載（https：／／www.rb.gov.tw），或致電交通部鐵道局02-80723333分機5503楊小姐洽詢，竭誠歡迎符合相關資格之廠商踴躍參與投標。

(中時 )