立委選舉登記作業進入第二天，尋求連任的民進黨籍參選人陳歐珀19日在大批支持者及黨公職人員陪同下，前往宜蘭縣選委會完成登記，陳歐珀表示，加上不分區名單，宜蘭縣有可能拿下3席立委，他希望民進黨能國會過半，才能順利推動國家重要法案的改革以及宜蘭縣的重大建設。

陳歐珀在此次選戰主打建設牌，19日上午在眾人的簇擁下，陳歐珀與聯合競選總部主委、前農委會主委林聰賢、以及聯合競選總部總幹事、宜蘭市長江聰淵等人，一同推著高鐵列車模型從縣議會廣場往縣府前進，沿途並高呼口號。

在繳交保證金以及相關資料後，陳歐珀順利完成參選登記，陳歐珀表示，雖然民調顯示佔有領先優勢，但民調只是一時的參考，仍然要穩紮穩打進而贏得勝選。

陳歐珀說，競選團隊已經整合完成，士氣相當高昂，此次選舉宜蘭縣有取得3席立委的可能性，除了區域立委，不分區立委名單中還有前行政院長游錫（方方土）、礁溪鄉農會總幹事李淑芬，希望能取得國會過半，一併推動國家法案的改革以及高鐵延伸至宜蘭等宜蘭縣的重大建設。

(中時 )