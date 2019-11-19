網友留言。（摘自批踢踢網頁）

國民黨不分區立委名單爭議延燒，傳出黨內派系醞釀倒吳，詢及若明年立委未拚過半達60席，是否請辭負責？黨主席吳敦義今天受訪表示，現在目標依舊是60席，且就算國民黨僅拿到50席，可還有親民黨和民眾黨等泛藍友黨存在，還是沒有算輸！網友聽了吳敦義的「金口」，大驚什麼時候民眾黨是「泛藍聯盟」了！還有網友笑言，「民眾黨被吳敦義抹藍」！

對於立委選情，吳敦義上午接受廣播專訪時，擘劃目前立委選舉的目標仍是60席，但因為親民黨主席宋楚瑜出線，可能影響到藍軍選票，會產生一些變化，若國民黨拿50幾席，加上包含宋楚瑜、民眾黨等泛藍友黨，形成自由民主法治的聯盟，才能推翻違法不公平的法律、預算、政策。

但是這一番話聽在批踢踢網友耳裡，紛紛驚嘆表示，白海豚就是白海豚，民眾黨竟然被抹藍了！「被吳敦義認證的小藍」、「吳斯懷=泛藍=民眾黨=柯文哲」、「海豚將軍鐵了心要保住黨主席」、「被吳敦義抹藍」、「海豚是把非綠的都抹藍？根本藍腦到極致」、「翻譯：我想當立法院長」、「白海豚真的不怕這樣講國民黨崩盤」？

(中時電子報)