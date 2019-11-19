日本首相安倍晉三兩次執政合算起來，首相在位期間至19日已長達2886天，與歷代最長的明治、大正年間的日本前首相桂太郎並列最長在位紀錄，安倍20日將超越桂太郎，成為日本憲政史上在位最長的首相。

日本內閣官房長官18日表示，安倍維持長期政權的主因是，「執政後以經濟為最優先，推動金融政策、財政政策、地方創生(創造生機)政策等，成果豐碩。」

安倍出生政治世家，1982年踏入政壇，2006年受到前首相小泉純一郎的栽培，當上自民黨總裁(黨魁)、日本首相，成為日本戰後最年輕的首相，但執政才一年就因身體不適主動辭職。

2012年安倍再度挑戰自民黨總裁選舉，帶領自民黨重新奪回政權。第2次執政至今已近7年，他最受矚目的政策是「安倍經濟學」，還射出擺脫長期經濟緊縮的「3支箭」，即大擔的貨幣政策、機動的財政政策、喚起民間投資的成長戰略，讓日本經濟緩緩地復甦。

安倍第2次執政後，推動政治主導的內閣，新設置外交、安保政策的司令塔「國家安全保障會議」(NSC)以及統籌管理中央省廳幹部人事的「內閣人事局」這兩個組織，增設「內閣網路安全中心」等，以因應網路攻擊。

安倍的自民黨總裁任期至2021年9月止，剩餘的任期內他將致力推動修憲、經濟重建、全世代型社會保障政策。在外交方面則希望能解決北韓綁架日人問題，也想為與俄羅斯之間的和平條約談判鋪路。

安倍提出「俯瞰地球儀外交」的口號，第2次執政後至2019年11月，在6年11個月之內已訪問過80個國家和地區。若以走訪次數來統計，安倍已走過172個國家和地域，移動距離超過155萬公里，相當於繞地球38圈。

日本外務省指出，安倍訪問的國家數目以及移動距離超越過去的首相，是史上最多的。最重視的兩國關係依然是同盟國的美國，任內已走訪美國16次。

(中時電子報)