20191118中天新聞 「芬」身翻轉海外！ 「親綠」台商會長表態挺韓政策

代夫出征的國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬，昨天抵達柬埔寨金邊，金邊後援會總會長柳坤麟告訴李，3年前，他是小英後援會的副會長，如今決定力挺韓國瑜。被認為有親綠色彩的前亞洲商會總會長江永興也是全程陪李佳芬走透透。

李佳芬結束訪日行程，昨天在抵達金邊國際機場時，受到當地僑胞的熱烈歡迎，並獻上花圈和當地兒童親手繪製的畫像熱烈歡迎，場面相當熱絡。

稍晚，李佳芬在國民黨立法委員林麗蟬、市議員王欣儀、市議員徐弘庭、市議員葉元之的陪同下，一同參加柬埔寨台商及僑胞自行籌辦的35桌造勢晚宴，韓國瑜柬埔寨金邊後援會總會長柳坤麟致詞時，拿出3年前小英後援會的副會長證書，表達對民進黨執政三年多的不滿意，因此決定放下副會長證書，改挺韓國瑜。

被認為有親綠色彩的亞洲商會總會長江永興也全程陪李佳芬走透透，江永興說，未來整個東協經濟共同體，開始通行之後，那我們沒有加入，台商就被邊緣化，孤立化。我們很認同韓國瑜有喊出，聽到了他要來推動。

(中時電子報)