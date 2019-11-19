19日發布截至9月30日的2019財年第三季未經審計財報。財報顯示，按照美國通用會計準則（GAAP）計算，嗶哩嗶哩第三季總淨營收為18.59億元（人民幣，下同），較去年同期增長72％；淨虧損為4.057億元，較上年同期的淨虧損2.461億元擴大65％。

據《中國網》報導，按照非美國通用會計準則（non-GAAP）計算，剔除股權激勵支出、與商業收購所獲無形資產相關的攤銷支出，調整後的淨虧損為3.431億元，較上年同期的調整後淨虧損2.027億元擴大69％。

(旺報 )