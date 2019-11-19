嗶哩嗶哩Q3虧損4.06億人民幣 11:122019/11/19 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 19日發布截至9月30日的2019財年第三季未經審計財報。財報顯示，按照美國通用會計準則（GAAP）計算，嗶哩嗶哩第三季總淨營收為18.59億元（人民幣，下同），較去年同期增長72％；淨虧損為4.057億元，較上年同期的淨虧損2.461億元擴大65％。 據《中國網》報導，按照非美國通用會計準則（non-GAAP）計算，剔除股權激勵支出、與商業收購所獲無形資產相關的攤銷支出，調整後的淨虧損為3.431億元，較上年同期的調整後淨虧損2.027億元擴大69％。 (旺報 ) #通用 #美國 #支出 #會計 #財報 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國會議員堵資金湧陸 FRTIB不甩 04:092019/11/15 焦點新聞 景氣指標恐失準 美經濟短期無衰退風險 04:092019/11/15 金融．稅務 勤業眾信攜東吳會計 培育數位審計人才 04:092019/11/15 產業特刊 港府回應美國會報告 重申勿干預港內政 14:522019/11/15 兩岸 美頻打台灣牌 陸壓縮力度越大 04:092019/11/16 話題觀察 避貿易戰火 機械業拓展新市場 04:102019/11/18 產業特刊 貿易戰讓美農民崩潰 農場慘湧破產潮 15:532019/11/18 財經 5G基建支出 中國超美國 21:422019/11/18 財經 股債回溫 美經濟衰退隱憂消退 00:162019/11/19 財經 加州停止向通用、豐田等車廠採購 10:002019/11/19 國際 兩岸熱門新聞 走出去就是10年暴動罪 被圍理大女學生：他們沒給活路 - 兩岸 打臉香港高院 大陸全國人大：《禁蒙面法》不違憲 - 兩岸 18歲以下學生不拘捕 百名學生離開理大 - 兩岸 逾300人自願離開理大 當中多人未滿18歲 - 兩岸 上萬示威者向理大運送物資 港警深夜展開拘捕 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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