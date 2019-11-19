人到中年以後，增添白髮並不足懼，猛掉頭髮、髮線日益上升才可怕！除非天生遺傳因素，多數人都有頭髮變稀薄的困擾。雖然如此，平時做好頭髮調整飲食，仍能對護髮起一定作用。醫師建議，平時常吃4種食物，對促進頭髮生成有意想不到的效果。

綜合外媒報導，皮膚科醫師一致推祟，堅果、高油脂魚類、菠菜和蛋，是對減少掉髮的最佳食物。這些食物富含Omega-3、 Omega-6脂肪酸、素食鐵質來源、維他命D等營養素，對促進頭髮生長至為重要。想要一直擁有茂密頭髮，吃以下這些食物就對了。

1.堅果

防止掉頭髮，最好充分攝取Omega-3和Omega-6脂肪酸。皮膚科醫師說，杏仁、核桃等堅果與椰子油都具有天然滋潤成分，能保濕毛幹， 讓頭髮更有光澤。除了堅果，也推薦與種子類食物。

2.高油脂魚類

鮭魚、鯡魚、鮪魚、沙丁魚等高油脂魚類，因為有豐富蛋白質、維他命D、Omega-3脂肪酸與而受青睞。醫師指出，脂肪酸亞麻油酸也是不可少的生髮成分，它能豐厚毛囊周圍的皮脂層，讓頭髮健康生長。

3.菠菜

周所皆知，菠菜是植物鐵質來源，而它也是醫師防掉髮的首選食物。醫師指出，鐵質能幫助預防頭髮變稀薄。

4.蛋

蛋是蛋白質與生物素的極佳來源，對頭髮健康至為重要。皮膚科醫師特別強調，蛋黃富含維他命D，一顆大的蛋就有每日應攝取量的10%。

(中時電子報)