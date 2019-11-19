台灣手搖店五花八門，各式各樣的飲料店充斥在街頭巷口，已成台灣的本土文化特色。但因顧客愛嚐鮮的心理，手搖店間的競爭相當激烈。近日網友在討論台灣手搖夯店「50嵐」的成功祕辛，他疑惑50嵐發跡很早，卻沒有因此讓客人失去新鮮感，反而在手搖飲料市場上還是能穩居前段班，究竟能盤據龍頭、在市場上屹立不搖的原因是什麼？

50嵐好喝在哪？網友在PTT八卦版以「50嵐為什麼能屹立不搖？」為題表示，台灣手搖飲料店大多都是被客人一窩蜂的嚐鮮，造成紅極一時，又沒有養出忠誠度，導致許多手搖店依舊黯然退場。想請教為何50嵐已深耕20年，生意仍不錯。

50嵐好喝在哪？網友在PTT八卦版發文「50嵐為什麼能屹立不搖？」（摘自PTT）

網友表示，「紅茶拿鐵」超好喝！「正在喝珍珠紅茶拿鐵」、「紅茶拿鐵超好喝，其他家無法比」、「最強（拿）鐵，其他家的都太稀」。另外有網友認為是因為品質有在顧、算穩定，而且老闆沒有像其他新興飲料店一樣瘋狂展店，分店間的口味不會有太大落差。「品質穩定，去冰還是可以滿杯」、「品質比一堆不斷冒出來賣裝潢的店好多了」。

不過還是有網友抱怨，南部自從調整漲價後人潮還是有影響，而且，不是只有50嵐，其他間的手搖店也很好喝「不是只有它」。

網友認為50嵐品質有在顧、算穩定，而且老闆沒有像其他新興飲料店一樣瘋狂展店，分店間的口味不會有太大落差。（摘自50嵐中區臉書）

(中時電子報)