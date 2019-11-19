天冷泡湯趣！日本的東北、關東地方為富有很多著名溫泉區與秘湯的好去處。有名稱和療效都很特別的「乳頭溫泉」、泡滿蘋果的南田溫泉、日劇《阿信》故鄉的銀山溫泉、伊達政宗十分鍾愛秋保溫泉！趁著天冷，不妨來這泡泡湯、吃美食！推薦以下溫泉景點。

乳頭溫泉郷_鶴之湯溫泉。（圖取自活動官網）

●秋田縣「乳頭溫泉鄉 」：在十和田‧八幡平國立公園乳頭山山腳的七大溫泉湯（七湯）被稱作「乳頭溫泉鄉」。七湯富有各式各樣的溫泉水質，並具有獨自的泉源，其泉源種類更多達十多種！傳說其溫泉浴可以達到治百病的功效，而鶴之湯具有悠遠的歷史風情，不僅為乳頭溫泉鄉中最古老的溫泉、更曾為秋田藩主的御用療養泉。

●青森縣「南田溫泉」：泡滿蘋果的南田溫泉具有對肌膚清爽不刺激的優良水質，是在女性中極富好評的弱鹼性美容溫泉。蘋果的酸甜香氣與其成分不僅具有洗淨肌膚的功效、更洗滌了泡湯者的心靈。泡溫泉的同時，還能看到津輕的風景、津輕平野、白神山群與八甲田群峰。

●岩手縣「花卷溫泉鄉」：花卷溫泉水從山峽與田園湧出，到處都可以看到溫泉旅館的蹤影。卷溫泉、台溫泉、鉛溫泉、大沢溫泉、山之神溫泉等，從具有古老歷史淵源的秘湯，到近期的溫泉飯店，擁有許多具有特色的溫泉，能享受到的溫泉水質也十分多樣化。

銀山溫泉。（圖取自活動官網）

●山形縣「銀山溫泉」：從大正末期到昭和初期建造的洋式木造多樓層旅館節比鱗次地沿著銀山兩岸一字排開，溢滿雅緻風味的溫泉街更是極富人氣。溫泉水質為鈉等氯化物的硫酸鹽溫泉，水質透明無色、且有硫化氫的特殊氣味。因曾出現於NHK電視連載小說「阿信」的場景中而一躍成名。

●宮城縣「秋保溫泉」：就連仙台藩主─伊達政宗也十分鍾愛秋保之湯，更成為伊達家的澡堂而代代珍惜、維護這個溫泉境地。溫泉水質為土壤氯化物─溴的弱食鹽泉、為水溫45度並富有充沛水量的知名溫泉。

●福島縣「東山溫泉」：東山溫是歷史悠遠，旅館沿著湯川建造並排、茶室樣式的雅致建築與射擊場等充分洋溢著往昔溫泉情趣的景緻。豐臣秀吉與新選組（親幕府的武裝集團）副長土方歲更曾到訪此地，也為竹久夢二與謝野晶子等文人墨客特別醉心的溫泉鄉。東山溫泉水質為清爽型、鹼性熱水的單純溫泉。

草津溫泉_湯畑俯瞰。（圖取自活動官網）

● 群馬縣「草津溫泉」：草津溫泉水質為酸性泉與硫磺泉。溫泉水質的優點不在話下，以「湯畑」為中心向外擴展的溫泉街風情更具有抵擋不住的極大魅力。繞著整座溫泉街一面漫步、在湯淹拍照留做紀念、觀賞草津溫泉的傳統「湯揉舞」表演，浸泡在溫泉中享受一系列的草津溫泉之旅吧！

鬼怒川溫泉。（圖取自活動官網）

●栃木縣「鬼怒川溫泉」：鬼怒川溫泉位於日光市的鬼怒川上流流域，過去僅限至日光參拜的僧侶、諸侯才能入浴泡湯。明治時代對外開放後，眾多的觀光客也相繼到訪。鬼怒川溫泉具有對抗神經痛、五十肩、消除疲勞與促進健康的療效，為鹼性單純溫泉，溫泉水質更具有使肌膚變柔滑的功效。

溫泉街散策。（圖取自活動官網）

(中時電子報)