日本宮崎縣西都市與羅東鎮去年締結為姊妹市，今天（19日）西都市議會訪問赴羅東鎮，鎮長吳秋齡向來訪的團員介紹羅東特色農產，西都市議員橋口登志郎說，他非常喜歡台灣的美食，唯獨還沒辦法接受臭豆腐，希望有一天能克服他獨特的味道。

拜訪羅東鎮的有西都市議會議產業建設常任委員會委員長橋口登志郎、曾我部貴博、井上司、井上久昭、北岡四郎、米良弥等6位議員，鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席李錫欽等人接待。

吳秋齡表示，與西都市締結姊妹市前，西都市都有組團參與藝穗節，雙方往來非常熱絡，今天會邀請他們到林場文化園區，北成里採蓮體驗，希望鎮民、縣民有機會能到宮崎縣西都市參訪，了解他們的人情與文化。

橋口登志郎說，期待此行非常久，在日本發生災難時，如311大地震、關西大豪雨、熊本大地震，台灣都在第一時間伸出援手，讓日本人非常感動，遇到困難時挺身而出的才是真正的朋友，而台灣就是我們的朋友。

(中時 )